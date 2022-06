Politistii au facut uz de arma pentru a opri un sofer baut si fara permis, la Nisiporesti

Un barbat din Nisiporesti a ajuns in arest dupa ce s-a urcat la volan baut si fara permis, fiind depistat de politisti, care au trebuit sa faca uz de arma dupa ce soferul nu a oprit la semnalul acestora. Conform IPJ Neamt, sambata, 18 iunie, in jurul orei 20.40, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe strada Drumul Moldovei, in localitatea Nisiporesti."Intrucat conducatorul auto nu s-a conformat, ... citeste toata stirea