Politistii au vestit sosirea primaverii, cu sfaturi si recomandari preventive

Vineri, 1 martie, politistii rutieri si cei de prevenire din cadrul IPJ Neamt, alaturi de reprezentantii Registrului Auto Roman, au desfasurat in trafic o activitate preventiva. Cu ocazia acestei activitati, politistii au oferit participantilor la trafic sfaturi si recomandari preventive in concordanta cu schimbarile specifice ale sezonului.Astfel, sub sloganul "Primavara vine cu tot felul de surprize!", conducatorii auto au fost indemnati sa fie precauti si sa-si pastreze concentrarea la ... citește toată știrea