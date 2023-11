Data de 25 noiembrie este marcata ca Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor. In acest context, in perioada septembrie - noiembrie, politistii de prevenire din Neamt au desfasurat opt activitati de informare la care au participat aproximativ 200 de asistenti maternali, aducand in prim-plan tema delicata a violentei domestice, informeaza IPJ Neamt.Scopul acestor intalniri a fost de a aborda diverse aspecte ale violentei in familie, inclusiv formele acesteia, ... citeste toata stirea