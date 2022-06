Politistii locali au "vanat" consumatorii de alcool in spatiile publice

Marti, 31 mai, politistii locali din cadrul Biroului Ordine Publica - Politia Locala Piatra-Neamt au desfasurat o actiune de prevenire si combatere a faptelor antisociale si a consumului de alcool in locurile publice.Agentii au patrulat prin Piata Centrala si in Piata Bistritei vizitand in mod special barurile si unitatile care vand bauturi alcoolice persoanelor aflate in stare de ebrietate care deranjeaza ordinea si linistea publica prin comportamentul neadecvat. Drept rezultat, mai multi ... citeste toata stirea