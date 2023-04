Joi, Curtea de Apel Bacau i-a condamnat, in rejudecare, la inchisoare cu executare pe doi din agentii Biroului Politiei Rutiere Piatra-Neamt retinuti in 2016, aproape de toti ceilalti colegi ai lor, pentru luare de mita.Este vorba despre agentii Marius Laurentiu Greaca - sase ani si doua luni (52 de spagi luate de la soferi in perioada 20-30 aprilie 2016) si Constantin Neamtu - cinci ani si doua luni (32 de spagi primite in intervalul 22 aprilie - 12 mai 2016). Sentinta nu este definitiva, ... citeste toata stirea