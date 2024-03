Politistul criminalist care a descoperit patru topoare din Epoca Bronzului: "Sentimentul a fost unic"

Politistul criminalist George Andrei Prichici, vicepresedintele Clubului Metal Detect Roman, a descoperit recent, in imprejurimile comunei nemtene Trifesti, in zona unde se lucreaza la Autostrada Moldovei, patru topoare vechi de trei mileniiGeorge Andrei Prichici a scos la lumina, in 25 februarie 2024, in apropierea unei zone unde se lucreaza la Autostrada Moldovei, patru topoare milenare, cu greutati de 1.556 grame, 2.711, 3.797 si 4.904 grame."Mi-am dat seama imediat despre importanta ... citește toată știrea