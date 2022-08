Pompieri romani in iadul de flacari din Franta. Acum un an au intervenit in Grecia, salvand o manastire

Zece cadre de la ISU Neamt fac parte dintre cele trimise in Franta, pentru a ajuta la stingerea incendiilor de padure. Anul trecut, in Grecia, nemtenii au salvat o manastire Printre cei sapte zeci si sapte de pompieri romani, care au fost mobilizati in Franta, pentru a ajuta la stingerea marilor incendii de padure izbucnite zilele trecute, se afa si zece cadre de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt. Nu este prima misiune internationala a nemtenilor, ci a treia. Anul ... citeste toata stirea