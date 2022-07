Pompierii din Neamt au o autospeciala noua. Are o capacitate de 10 tone de apa

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Petrodava'' al judetului Neamt a primit o autospeciala noua pentru stingerea incendiilor, ce are o capacitate de 10 tone de apa.Purtatorul de cuvant al institutiei, locotenentul Irina Popa, a declarat ca autospeciala este destinata interventiei pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural, ce necesita cantitati insemnate de substante stingatoare, punandu-se accent pe deplasarea rapida, realizarea in timp scurt a dispozitivului de ... citeste toata stirea