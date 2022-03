Potlogarii cu fonduri europene. Patronii, de la extaz, la agonie. Ce s-a petrecut dupa achitarea initiala

Patru persoane au fost acuzate de catre procurorii DNA de potlogarii cu fonduri europene, in prima instanta fiind achitate, dar in apel s-au decis condamnari penale. Situatia dintr-un dosar penal, in care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie formulasera acuzatii de frauda cu fonduri europene, prejudiciul stabilit fiind de 1.107.325 de lei, s-a schimbat radical dupa ce cauza a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bacau. Instanta de fond, Tribunalul Neamt, a dispus, la 8 martie 2021, exonerarea ... citeste toata stirea