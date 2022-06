Povestea uneia dintre cele mai frumoase zece gari din Romania. Un ordin de razboi celebru s-a dat de aici FOTO

Sediul Garii Piatra Neamt este considerat a fi printre cel mai reusite zece astfel de imobile din Romania, fiind construita de un celebru antreprenor italian Transportul feroviar in judetul strajuit de Ceahlau isi are inceputurile prin anii 1860, cand se realiza tronsonul care lega orasul Roman de Suceava si Bacau, iar de aici cu capitala. In zona Piatra Neamt, ruta spre Bacau a fost conceputa in trei etape. In prima, 1883-1885, a fost construita portiunea dintre cele doua orase, cu ecartament ... citeste toata stirea