Povesti de adormit copiii: Primaria renegociaza contractul cu ApaServ, din 2009. Doar daca si toate celelalte localitati vor fi de acord

Miercuri, 7 septembrie, consilierii locali romascani au aprobat, in cadrul unei sedinte extraordinare de indata, un proiect de hotarare privind initierea procedurii de renegociere a contractului de privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu compania judeteana Apa Serv, un contract semnat de Roman in 2009 si care niciodata nu a fost modificat. In aceeasi sedinta, a fost aprobata si componenta comisiei care va renegocia clauzele contractuale cu Apa Serv, formata din ... citeste toata stirea