Povesti de viata in vremuri de razboi. Un politist, nepot al unei refugiate, gazduieste ucraineni. "Dumnezeu sa ocroteasca poporul roman!" FOTO

Membrii unei familii din ucraina, mama sidoicopii, sunt gazduiti de un ofiter de politie. Comisarul este nepotul unei basarabence refugiate din Chisinau in Romania. O poveste frumoasa si emotionanta in acelasi timp, una despre solidaritate, a fost dezvaluita de cadrele Politei Neamt. In prim plan se afla membrii unei familii de ucraineni, mama si doi copii, care, fugiti de urgia razboiului, si-au gasit adapost la Piatra Neamt, in casa unui ofiter. Comisarul Radu Sicovlan este nepotul unei ... citeste toata stirea