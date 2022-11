Precipitatii mixte si ninsori, pana luni seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri o informare vizand precipitatii moderate cantitativ, ninsori si intensificari ale vantului, in cea mai mare parte a tarii, in intervalul vineri, 18 noiembrie, ora 16 - luni, 21 noiembrie, ora 18.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat, temporar, va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar prin acumulare cantitatile de apa vor depasi local 20 - 30 l/mp si izolat 40 - 50 l/mp, cu precadere in zonele deluroase si montane din vest si ... citeste toata stirea