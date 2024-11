Precipitatii mixte si vant puternic in intreaga tara, pana la finalul saptamanii

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o informare vizand precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte si strat de zapada consistent, dar si intensificari ale vantului, in intreaga tara, valabila pana la finalul saptamanii.Conform meteorologilor, in intervalul miercuri, 20 noiembrie, orele 10 - sambata, 23 noiembrie, orele 20, temporar vor fi precipitatii in toate regiunile. In Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si in Dobrogea va ploua si pe arii restranse vor fi si ... citește toată știrea