Precipitatii mixte si vant puternic, pana luni seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o informare vizand precipitatii moderate cantitativ, ninsori si strat de zapada la munte, precum si intensificari ale vantului, pentru intreaga tara, valabila in intervalul duminica, 8 decembrie, ora 10 - luni, 9 decembrie, ora 23.Conform meteorologilor, vor fi precipitatii, duminica (8 decembrie) in regiunile estice, in noaptea de duminica spre luni (8 spre 9 decembrie) acestea se vor semnala cu precadere in jumatatea ... citește toată știrea