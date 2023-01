Precipitatii mixte si vant puternic, pana miercuri seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare vizand precipitatii moderate cantitativ, ninsori la munte si intensificari ale vantului, pentru intreaga tara, in intervalul luni, 9 ianuarie, ora 18 - miercuri, 11 ianuarie, ora 18.Conform meteorologilor, in intervalul mentionat, aria ploilor se va extinde treptat dinspre regiunile vestice si va cuprinde toata tara. In jumatatea sudica se vor acumula cantitati de apa ce vor depasi pe arii restranse 20 - 25 l/mp si izolat 40 l/mp. ... citeste toata stirea