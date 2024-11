Precipitatii mixte si vant puternic, pana sambata seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o informare vizand precipitatii mixte si vant puternic, in cea mai mare parte a tarii, valabila pentru acest sfarsit de saptamana.Conform meteorologilor, in intervalul joi, 28 noiembrie, ora 22 - sambata, 30 noiembrie, ora 18, temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii, in extindere dinspre vest si nord-vest. Vor fi mai ales ploi, iar in Transilvania si Moldova, in seara zilei de vineri (29 noiembrie) si pe parcursul noptii de ... citește toată știrea