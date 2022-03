Precizari INS: Recensamantul nu colecteaza date in scop fiscal, nici despre consumul de energie, nu constituie proba in Justitie si nu incalca viata privata

Institutul National de Statistica (INS), prin Directia Regionala de Statistica Neamt, a transmis mai multe precizari referitoare la desfasurarea recensamantul populatiei si locuintelor din acest an, in urma faptului ca in spatiul public au circulat mai multe informatii eronate in acest sens.Astfel, INS precizeaza ca Recensamantul populatiei si locuintelor runda 2021 (RPL 2021), care se desfasoara in aceste zile in Romania, face parte dintr-o runda de recensaminte desfasurate la nivel european. ... citeste toata stirea