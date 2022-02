Pregatiri pentru recensamantul populatiei si locuintelor, care incepe in martie

Directia Regionala de Statistica (DRS) Neamt anunta ca, in perioada 28 februarie - 7 martie, va avea loc instruirea recenzorilor care se vor ocupa de AutoRecenzarea Asistata (ARA), in cadrul Recensamantului Populatiei si Locuintelor care se desfasoara in acest an. Actiunea este inscrisa in calendarul activitatilor Recensamantului Populatiei si Locuintelor (RPL) 2021 si este premergatoare etapei de autorecenzare, care va incepe pe 14 martie.Candidaturile pentru personalul de recensamant au ... citeste toata stirea