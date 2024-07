Prejudiciu de peste 75.000 de lei reclamat pentru doua femei din Roman si Ion Creanga. Dosare penale pentru inselaciuni pe internet sub pretextul investitiilor cu actiuni Hidroelectrica

Marti, 9 iulie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca mama sa, in varsta de 58 de ani, din Ion Creanga, a fost victima unei inselaciuni, informeaza IPJ Neamt.Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, sub pretextul unor investitii in actiuni Hidroelectrica, persoane necunoscute ar fi inselat-o, creandu-i acesteia un prejudiciu in suma de aproximativ 50.000 de lei. In cauza a fost intocmit dosar ... citește toată știrea