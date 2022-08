Preot mort in accident

Un barbat de 59 de ani, din satul Petru Voda (al comunei Poiana Teiului), a murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut duminica seara la intersectia Drumului National 15D cu DJ 207D, in Gadinti.Tragedia a avut loc pe la ora 20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un galatean in varsta de 37 de ani conducea o autoplatforma ce transporta o autoutilitara si a intrat in intersectie fara sa-i dea prioritate unui tanar de 32 de ani, din Poiana Teiului, ... citeste toata stirea