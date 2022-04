Preotul arestat in dosarul vaccinarilor, suspendat din parohie

Mario Doro Ciucanu, in varsta de 38 de ani, preotul din satul Cotu Vames (al comunei Horia), arestat preventiv pentru trafic de influenta si complicitate la fals intelectual in dosarul vaccinarilor fictive, a fost suspendat din functie printr-o decizie a Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului.In locul sau, va oficia slujbele in parohie parintele Petrica Prehtic. In cazul preotului Ciucanu, miercuri, Curtea de Apel Bacau a respins contestatia acestuia impotriva hotararii de incarcerare. De ... citeste toata stirea