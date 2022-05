Presedintele CJ Neamt, baronul PSD Ionel Arsene, acuzat de ANI ca nu poate justifica peste 40.000 de euro. Au fost sesizati procurorii

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul in cazul presedintelui CJ Neamt Ionel Arsene, pentru o diferenta de peste 40.000 de euro intre venituri si averea dobandita."Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 196.100 Lei (aprox. 43.519 Euro) intre averea dobandita si veniturile realizate de catre ARSENE IONEL, impreuna cu familia, in perioada exercitarii mandatului. Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de ... citeste toata stirea