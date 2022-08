Presedintele CJ Neamt, "pus la zid" pentru podul prabusit in Siret. Ce i se solicita intr-o petitie publica

Pentru a-l determina pe Ionel Arsene, seful CJ Neamt, sa faca ceva in cazul podului prabusit in Siret a fost initiat un proiect de hotarare si o petitie publica. S-au implinit, marti, doua luni de cand podul de la Lutca, Neamt, se prabusea in Siretu, in timp ce pe el trecea un camion si o autoutilitara. Fusese redeschis traficului rutier de doar sase luni, acest lucru fiind anuntat de seful CJ Neamt, Ionel Arsene, in noiembrie anul trecut. Constructia a fost "reabilitata" cu circa 1,8 milioane ... citeste toata stirea