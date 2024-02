Presedintele George Lazar: "PNL Neamt merge *Prin noi insine* la alegerile locale si le va castiga!"

Dezmintim categoric minciunile PSD Neamt, ca vom avea candidaturi comune la alegerile locale!PSD Neamt continua seria manipularilor grosolane! Prin intermediul unor persoane din conducerea partidului raspandeste zvonuri mincinoase in teritoriupotrivit carora PSD si PNL ar urma sa aiba candidaturi comune in Neamt!Pe aceasta caledezmintim categoric aceste minciuni pesediste!Nu putem face alianta cu un partid toxic care in ultimii ani a distrus judetul Neamt!PSD si-a batut joc de ... citește toată știrea