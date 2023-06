Ma bucur ca domnul Valentin Tamaslacaru, directorul Directiei Silvice Neamt, a ales sa vina in echipa liberala! Acesta a fost votat in unanimitate membru al Biroului Politic Judetean si este un om valoros pentru PNL Neamt si intreaga comunitate nemteana.Domnul Valentin Tamaslacaru este originar din orasul Tirgu Neamt, acolo unde si locuieste si aduce cu sine o vasta experienta manageriala si administrativa. Prin angajamentul si seriozitatea sa, s-a implicat activ in dezvoltarea si ... citeste toata stirea