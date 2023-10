Judecatorii pietreni l-au condamnat la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pe un termen de incercare de doi ani, pe un barbat care a incercat sa influenteze declaratiile date de victima unui vol. Este vorba despre harghiteanul Florin Gheorghe Rugina, in varsta de 48 de ani, din comuna Tulghes. El trebuia sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca 70 de zile in folosul comunitatii.Conform sentintei, faptele acestuia au avut loc in mai 2022, in urmatoarele ... citeste toata stirea