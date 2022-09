Prima victorie in acest sezon pentru CSM Roman

In acest sfarsit de saptamana au fost programate partidele contand pentru etapa a treia a Diviziei A de handbal feminin, Seria B. In cadrul acestei etape, CSM Roman a evoluat pe teren propriu, la Sala Sporturilor din Roman, sambata, 24 septembrie, de la ora 11, in compania formatiei CSM Fagaras.Handbalistele romascane pregatite in acest sezon de antrenorii Neculai Razvan Caba si Alina Andrei s-au impus clar, dupa ce au condus la pauza cu 18-10, scorul final fiind de 36-25 in favoarea CSM ... citeste toata stirea