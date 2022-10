Prima victorie in deplasare pentru CSM Roman, in acest sezon

In acest sfarsit de saptamana au fost programate partidele contand pentru etapa a patra a Diviziei A de handbal feminin, Seria B. In cadrul acestei etape, CSM Roman a evoluat in deplasare, sambata, 8 octombrie, de la ora 12, pe terenul formatiei CS Handbal Club Harghita.Handbalistele romascane, pregatite in acest sezon de antrenorii Neculai Razvan Caba si Alina Andrei, s-au impus clar, pentru a doua oara la rand in acest sezon, prima data in deplasare. Scorul la pauza a fost net in favoarea ... citeste toata stirea