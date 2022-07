Primar cu cinci mandate, condamnat pentru violarea corespondentei secrete. De ce nu poate fi demis

Pentru doua fapte de violarea corespondentei secrete, un primar a primit o condamnare cu amanarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Curtea de Apel Bacau a pronuntat o sentinta definitiva in cazul primarului din comuna Romani, judetul Neamt, Manole Ciobanu fiind acuzat de comiterea a doua infractiuni de violarea corespondentei. Pentru fiecare dintre ele, magistratii au aplicat cate 1 an de inchisoare, ele fost contopite, rezultand astfel alta sanctiune.Pedeapsa este de un 1 an si ... citeste toata stirea