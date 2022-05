Primari cu mandate pierdute inainte de vreme. Cauzele: de la contrabanda, la "afaceri" cu pasuni

Din cauza unor probleme cu justitia, doi primari si-au pierdut functiile inainte de expirarea mandatelor, astfel ca in acele localitati vor fi organizate alegeri Cativa primari si-au pierdut functiile inainte de expirarea mandatelor, marea majaritate din cauza unor "afaceri" penale, astfel ca in unele localitati dn Neamt vor avea loc alegeri. Iese in evidenta cazul lui Adrian Antochi, fost edil al comunei Ghindaoani, care a fost condamnat cu suspendare pentru contrabanda cu tigari. Nu a fost ... citeste toata stirea