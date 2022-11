Primaria a inceput reabilitarea parcarii de la Casa Afacerilor

Primaria municipiului Roman a inceput lucrarile de amenajare a parcarii aflate in zona laterala a complexului comercial Casa Afacerilor. Lucrarea este realizata in regie proprie de municipalitate, prin Directia de servicii edilitare. Parcarea publica va fi destinata doar autoturismelor, urmeaza a fi prevazuta cu bariere, iar accesul se va face dinspre strada Elena Doamna."Pentru ca am primit bitum de la furnizor, lucram la parcarea din zona Casei Afacerilor. In acest moment a fost aplicat si ... citeste toata stirea