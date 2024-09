Primaria anuleaza dezinsectiile cu avionul in municipiul Roman

Primaria Roman a anuntat miercuri ca tratamentul de dezinsectie aeriana planificat pentru ziua de joi, 26 septembrie 2024, a fost anulat."Decizia a fost luata in conformitate cu noile reglementari legale privind utilizarea pesticidelor neagricole in Romania care interzic pulverizarea aeriana in anumite conditii.In urma consultarilor cu Directia de Sanatate Publica si cu operatorul ... citește toată știrea