Primaria Cordun amenajeaza un parc fotovoltaic, pentru scaderea costurilor la energie

La cativa kilometri de Roman, comunitatea din Cordun este una dintre cele mai dinamice din zona in vara anului 2022. Proiectele administratiei locale, conduse de primarul Adrian Ciobanu, la mijlocul celui de-al doilea mandat, se impletesc cu cele ale mediului economic, intr-una dintre cele mai atractive comune pentru investitori din judetul Neamt."Muncim in continuare, lucrul cel mai important este sa ai continuitate in munca", considera primarul Adrian Ciobanu (foto), care afirma chiar ca ... citeste toata stirea