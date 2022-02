Primaria Gheraesti angajeaza inspector la Compartimentul Urbanism

Primaria comunei Gheraesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie vacante de inspector superior in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului.Cei interesati trebuie sa detina studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul arhitectura, urbanism sau constructii, precum si vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ... citeste toata stirea