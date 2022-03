Primaria lanseaza campania "Romanul, curat si verde"

Primaria municipiului Roman a anuntat ca, incepand din data de 7 martie si pana pe 15 aprilie, organizeaza Campania de primavara "Romanul, curat si verde". Proiectul consta in participarea voluntarilor - elevi si profesori - la urmatoarele actiuni: plantarea de flori pe spatii verzi (parcuri si scuaruri), plantari de puieti, activitati de intretinere a spatiilor verzi (salubrizare spatii verzi, greblat etc.) ori activitati de salubrizare (colectare selectiva - plastic, hartie, metal) in parcuri, ... citeste toata stirea