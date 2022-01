Primaria nu poate prelua fostul laborator de acvacultura de pe Aleea Migdalelor

In primavara anului trecut, Primaria Piatra-Neamt a facut demersuri pentru a prelua in administrare cladirea in care a functionat, pana in urma cu cativa ani, Laboratorul de acvacultura si ecologie acvatica al Statiunii Biologice "Petre Jitariu".O cladire care, in scripte, apartine Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi dar care a fost lasata de izbeliste.Edilii s-au adresat Universitatii, solicitand predarea imobilului de pe Aleea Migdalelor, iar in lipsa unui raspuns au inceput demersuri ... citeste toata stirea