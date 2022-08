Primaria Roman si DRDP Iasi se contrazic pe stadiul lucrarilor la podul de la Horia. Ce interventii vor fi facute saptamana viitoare

La inceputul acestei luni, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anuntat ca pe parcursul intregii luni august vor fi efectuate lucrari de reparatii la calea de rulare si de inlocuire a rosturilor de dilatatie la podul de pe DN 2 - E 85 peste raul Moldova, de la intrare in municipiul Roman dinspre Horia.Lucrarile au inceput in data de 3 august, fiind blocat sensul de mers de intrare in Roman ... citeste toata stirea