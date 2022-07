Primaria scoate la licitatie pentru concesionare 15 terenuri, in zonele Artera Roman Vest si Mihai Viteazul - Islazului

Vineri, 1 iulie, Primaria Roman a anuntat ca organizeaza, in urmatoarea perioada, doua licitatii pentru darea in concesiune a 15 terenuri in municipiul Roman.Suprafetele de teren sunt amplasate pe Artera Roman Vest, pe strada Mihail Jora, strada Mihai Viteazul si strada Islazului si au suprafata cuprinsa intre 500 si 9.382 de metri patrati. Terenuri sunt situate in intravilanul municipiului Roman, apartinand domeniului privat al municipiului Roman, avand destinatia "depozitare / servicii / ... citeste toata stirea