Primaria vrea sa modernizeze o treime din platformele de gunoi din oras

Primaria municipiului Roman intentioneaza sa modernizeze circa o treime din platformele de gunoi din oras, pentru extinderea procesului de colectare selectiva a deseurilor, un proiect in acest sens fiind depus pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Astfel, noile platforme de gunoi ar urma sa aiba sistem de control al accesului la platforma, dar si monitorizare video, la fel ca cele instalate in cadrul unui proiect pilot in cateva zone din oras, la mijlocul acestui an. ... citeste toata stirea