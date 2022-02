Primarita din Cracaoani si-a angajat fiul city-manager. Ea a dat in judecata Agentia Nationala de Integritate

Un primar aflat la primul mandat si-a angajat fiul ca administrator public, a intrat in conflict de interese si a dat in judecata Agentia Nationala de Integritate. Alexandrina Raclariu, primarul comunei Cracaoani, judetul Neamt, care se afla pentru prima data in fruntea administratiei locale, candidand la alegerile locale din 27 septembrie 2020 din partea Pro Romania, are probleme cu Agentia Nationala de Integritate. Ele se datoreaza unei decizii curioase pe care a luat-o. Institutia a ... citeste toata stirea