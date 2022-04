Primarul de Hangu - condamnat definitiv pentru coruptie

Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv, ieri, la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pe Gavril Lupu, primarul comunei Hangu, pentru "folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene", in forma continuata.Edilului i-a fost stabilit un termen de supraveghere de trei ani si sase luni, interval in care este obligata sa mearga periodic la "semnat".De asemenea, el va ... citeste toata stirea