Primarul de la Hangu a fost demis de prefect

Marti dupa-amiaza, prefectul judetului a semnat ordinul de incetare a mandatului primarului comunei Hangu, Gavril Lupu.Plecarea edilului de pe functie era iminenta, avand in vedere ca pierduse, prin sentinta definitiva, procesul in care a fost judecat pentru fapte de coruptie. Atributiile acestuia urmeaza sa fie preluate, cel mai probabil, de viceprimar, pana la organizarea de alegeri.Pe 19 aprilie Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv, la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pe