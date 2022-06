Primarul Leonard Achiriloaei ii indeamna pe romascani sa doneze sange

In saptamana in care este marcata Ziua mondiala a donatorului de sange, primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a donat sange, mentionand ca vine in sprijinul unei asistente medicale a Spitalului Municipal de Urgenta Roman."Indiferent de zi, putem contribui la salvarea unei vieti! Astazi, am ales sa sprijin un caz umanitar, donand sange pentru asistenta medicala din cadrul sectiei Cardiologie a Spitalului Municipal de Urgenta Roman, care in aceste momente trece printr-o situatie ... citeste toata stirea