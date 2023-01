Primarul Leonard Achiriloaei: "In CL Roman s-a votat impotriva majorarii oricaror tarife la utilitatile publice"

Joi, 12 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul organizatiei PNL Roman, primarul Leonard Achiriloaei si consilierii locali liberali au facut cateva precizari legate de majorarea pretului la serviciile de alimentare cu apa si salubrizare, liberalii subliniind ca la Roman s-a votat impotriva majorarii acestor preturi. Tot cu acest prilej, reprezentantii PNL au facut referire si la modul in care au fost aprobate taxele si impozitele locale in Consiliul Local la finalul ... citeste toata stirea