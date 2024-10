Primarul Leonard Achiriloaei: programul de furnizare a apei in Roman se imbunatateste

Incepand de saptamana urmatoare, programul de furnizare a apei in Roman se va mari, a anuntat vineri, 11 octombrie, primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, in cadrul unei conferinte de presa. Astfel, daca acum apa este intrerupta sau furnizata cu presiune redusa timp de 5 ore pe timpul noptii, de luni intervalul de intrerupere va fi redus la doar 4 ore. La preluarea serviciului de alimentare cu apa din Roman de catre societatea ApaVital Iasi, in luna iulie, intervalul de intrerupere ... citește toată știrea