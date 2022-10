Primele victime ale mustului din acest an

Doi barbati in varsta de 68 si 45 de ani, din satul Vadurele (al comunei Candesti) au fost la un pas de moarte, luni dupa-amiaza, dupa ce s-au intoxicat cu dioxidul de carbon acumulat in beciul in care depozitaser mustul care firbea.Primul a intrat batranul caruia i s-a facut rau, apoi a coborat dupa el celalalt, lesinand la randu-i. Rudele au sunat la 112, iar in zona au intervenit pompierii pietreni. Echipati cu masti de oxigen, ei i-au scos pe cei doi din beci. Victimale au fost ingrijite ... citeste toata stirea