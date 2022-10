Primii vaccinati antigripal, din judet

Aproximativ 3.000 de nemteni s-au vaccinat impotriva gripei, in acest sezon, in prima saptamana de la receptionarea dozelor acestui ser.Directia de Sanatate Publica (DSP) a anuntat ca, recent, a primit o noua transa de vaccin. "In cadrul programului de imunizare antigripala, pentru sezonul 2022-2023, Directia de Sanatate Publica Neamt a primit in data de 21 septembrie o prima transa de vaccin antigripal, constand in 23.726 de doze. O noua transa de vaccin - 11.990 de doze a fost primita in ... citeste toata stirea