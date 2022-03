Miercuri, 2 martie, in jurul orei 09.00, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au depistat in trafic un tanar de 23 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea o autoutilitara pe bulevardul Nicolae Balcescu.Conform IPJ Neamt, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, ... citeste toata stirea