Miercuri, 25 mai, in jurul orei 18.00, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au depistat in trafic un barbat de 69 de ani, din Roman, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 2, in localitatea Nisiporesti."Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul ... citeste toata stirea